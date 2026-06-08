Смешала творог, кефир и муку — через 30 минут нежные ПП-ватрушки готовы. Мягче и полезнее дрожжевых

Смешала творог, кефир и муку — через 30 минут нежные ПП-ватрушки готовы. Мягче и полезнее дрожжевых

Домашние ватрушки вовсе не обязательно готовить на дрожжевом тесте и ждать несколько часов, пока оно подойдет. Есть вариант намного проще: мягкое творожное тесто на кефире получается нежным, воздушным и отлично сочетается со сладкой начинкой. Аромат яблок и ванили во время выпечки собирает на кухне всех домашних еще до того, как ватрушки успевают остыть.

Снаружи получается румяная золотистая корочка, а внутри — сочная начинка из творога и яблок.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, кефир — 200 мл, яйцо — 2 шт., сахар — 40 г, соль — 3 г, мука — около 500 г, разрыхлитель — 20 г.

Для начинки: яблоки — 300 г, творог 5% — 200 г, ванильный сахар — 8 г, сахарозаменитель или сахар — 15 г.

Творог смешайте с кефиром, яйцами, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Для начинки яблоки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок и соедините с творогом, ванильным сахаром и небольшим количеством сахарозаменителя.

Тесто разделите на 10–12 частей, скатайте шарики и выложите на противень. Дном стакана сделайте в центре каждого углубление. Наполните его творожно-яблочной начинкой. По желанию смажьте края яйцом. Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до красивого золотистого цвета.