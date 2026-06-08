ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 11:25

Смешала творог, кефир и муку — через 30 минут нежные ПП-ватрушки готовы. Мягче и полезнее дрожжевых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашние ватрушки вовсе не обязательно готовить на дрожжевом тесте и ждать несколько часов, пока оно подойдет. Есть вариант намного проще: мягкое творожное тесто на кефире получается нежным, воздушным и отлично сочетается со сладкой начинкой. Аромат яблок и ванили во время выпечки собирает на кухне всех домашних еще до того, как ватрушки успевают остыть.

Снаружи получается румяная золотистая корочка, а внутри — сочная начинка из творога и яблок.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, кефир — 200 мл, яйцо — 2 шт., сахар — 40 г, соль — 3 г, мука — около 500 г, разрыхлитель — 20 г.

Для начинки: яблоки — 300 г, творог 5% — 200 г, ванильный сахар — 8 г, сахарозаменитель или сахар — 15 г.

Творог смешайте с кефиром, яйцами, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Для начинки яблоки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок и соедините с творогом, ванильным сахаром и небольшим количеством сахарозаменителя.

Тесто разделите на 10–12 частей, скатайте шарики и выложите на противень. Дном стакана сделайте в центре каждого углубление. Наполните его творожно-яблочной начинкой. По желанию смажьте края яйцом. Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до красивого золотистого цвета.

Проверено редакцией
Читайте также
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
Общество
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
Думал, капуста — это проходной гарнир. Пока не пожарил ее стейками с беконом
Общество
Думал, капуста — это проходной гарнир. Пока не пожарил ее стейками с беконом
Кровля российской многоэтажки загорелась на площади 2 тыс. «квадратов»
Регионы
Кровля российской многоэтажки загорелась на площади 2 тыс. «квадратов»
Разминаю творог с яйцами: пеку творожные ватрушки как у бабушки — нежная начинка, тесто и румяная корочка
Общество
Разминаю творог с яйцами: пеку творожные ватрушки как у бабушки — нежная начинка, тесто и румяная корочка
Ленивые вареники «По-деревенски» из 3 ингредиентов: творог, яйцо и мука — варим 5 минут и подаем с клубнично-йогуртовым соусом
Общество
Ленивые вареники «По-деревенски» из 3 ингредиентов: творог, яйцо и мука — варим 5 минут и подаем с клубнично-йогуртовым соусом
дома
ватрушки
творог
яблоки
кефир
ингредиенты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корабли стран ЕС получили разрешение на охоту за «теневым флотом»
Озвучены последствия кровавой бойни в пакистанской зоне Кашмира
Россиянам рассказали об особенностях Апостольского поста
Боец ВС России рассказал о работе медиком
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.