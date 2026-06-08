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08 июня 2026 в 11:30

Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру овсяные хлопья, яблоки и яйца — и за 30 минут пеку пирог без муки и масла. Получается обалденная вкуснятина: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой и мягкой хлопьевой текстурой — идеален к чаю для тех, кто бережет фигуру или просто хочет полезный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 300 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 крупных яблока, 3 яйца, 100 г сахара (можно меньше или заменить медом), 1 ч. ложка разрыхлителя, корица по вкусу, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и семян, натрите на мелкой терке. В миске смешайте овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Отдельно взбейте яйца до пены, добавьте яблочное пюре, перемешайте. Соедините сухую и жидкую части, дайте постоять 10 минут, чтобы хлопья набухли. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки. Остудите в форме. Пирог получается влажным за счет яблок, не крошится и хранится пару дней — если не съедят раньше.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот овсяный пирог без муки и масла. Даже те, кто не любит овсянку, просили добавки. Кстати, вместо сахара можно взять банан — сладость и аромат будут натуральными. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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