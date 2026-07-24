Овсянка не обязана быть сладкой: шикарная каша с яйцом и помидорами — вместо надоевших завтраков

Овсянка не обязана быть сладкой: шикарная каша с яйцом и помидорами — вместо надоевших завтраков

Если овсянка ассоциируется только с фруктами, медом или вареньем, попробуйте приготовить ее по-новому. Соленая овсяная каша с яйцом, сыром и сочными помидорами получается очень сытной, ароматной и отлично заменяет привычные бутерброды или омлет.

Такой завтрак надолго дарит чувство сытости и готовится всего за 15 минут.

На 1 порцию возьмите 50 г овсяных хлопьев длительной варки, 220 мл воды, 1 крупное яйцо, 30 г полутвердого сыра, 100 г спелого помидора, небольшой пучок укропа, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Воду доведите до кипения, слегка посолите и всыпьте овсяные хлопья. Варите на небольшом огне до мягкости, периодически помешивая. Пока каша готовится, отварите яйцо до желаемой степени готовности или приготовьте его пашот.

Сыр натрите на мелкой терке, помидор нарежьте небольшими кубиками, укроп измельчите. Готовую овсянку переложите в глубокую тарелку, сразу добавьте сыр и хорошо перемешайте, чтобы он расплавился. Сверху выложите яйцо, добавьте свежие помидоры и посыпьте укропом. Приправьте свежемолотым черным перцем и подавайте сразу, пока каша горячая.

Личный опыт

После такой овсянки полностью изменилось отношение к несладким кашам. Сыр делает ее сливочной, помидоры добавляют свежесть, а яйцо превращает обычный завтрак в полноценное и очень сытное блюдо, после которого долго не хочется есть.