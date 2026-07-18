Шикарные оладьи из кабачков: 2 копеечные добавки — и они получаются не водянистыми, а нежными и сливочными

Шикарные оладьи из кабачков: 2 копеечные добавки — и они получаются не водянистыми, а нежными и сливочными

Каждое лето готовлю эти кабачковые оладьи снова и снова. Они не расползаются на сковороде, хорошо держат форму и внутри остаются мягкими, сочными и с приятным сливочным вкусом. А весь секрет — в двух простых ингредиентах, которые стоят совсем недорого.

Овсяные хлопья впитывают лишний сок кабачков и делают оладьи плотнее без добавления муки, а плавленый сырок во время жарки плавится и придает нежную сливочную текстуру. Получается вкуснее классического варианта.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 700 г, яйца — 2 шт., овсяные хлопья — 5 ст. л. с горкой, плавленый сырок — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, свежий укроп — небольшой пучок, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Затем тщательно отожмите выделившийся сок. Добавьте яйца и овсяные хлопья, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы хлопья немного набухли. Помидор очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками.

Плавленый сырок натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Соедините все ингредиенты с кабачковой массой, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Выкладывайте смесь ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла, слегка прижимая каждую порцию. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт

Я всегда удаляю у помидора семена и обязательно хорошо отжимаю кабачки — именно эти два шага помогают избежать лишней влаги. А плавленый сырок предварительно убираю в морозильник на 15 минут: после этого он легко натирается и равномерно распределяется по всему тесту.