01 июня 2026 в 11:30

С яблоками — прошлый век: шарлотка с виноградом — хит сезона, проще и вкуснее классики

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит экспериментировать и удивлять гостей. Никакой возни — просто смешал тесто, выложил виноград и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный бисквит с сочными ягодами винограда, которые лопаются и дают сладкий сок. Пирог получается ароматным, сочным и очень вкусным. Идеален к чаю, кофе или как летний десерт.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 200 г винограда (без косточек), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Всыпьте муку с разрыхлителем и ванилином, аккуратно перемешайте. Виноград вымойте, обсушите. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Сверху выложите виноград, слегка утопив. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку с виноградом. Удивило то, что виноград придал пирогу необычную сладость и сочность. Ягоды не утонули и не вытекли. Даже те, кто не любит яблочную шарлотку, просили добавки. Рецепт — настоящая летняя находка!

Проверено редакцией
