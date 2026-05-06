День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 10:00

Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт яблочной выпечки для тех, кто любит нежные, влажные десерты с хрустящей ореховой ноткой. Никакой возни с тестом — просто нарезал яблоки, смешал с орехами и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный пирог с карамелизованными кусочками яблок, хрустящими грецкими орехами и воздушной, пышной текстурой благодаря взбитым белкам. Кисло-сладкий яблочный сок с лимоном пропитывает каждый кусочек, делая его невероятно сочным. Орехи добавляют приятный хруст и легкую горчинку, а золотистая корочка и аромат корицы и ванили наполняют дом уютом.

Это не просто пирог - это настоящий яблочный соблазн, перед которым невозможно устоять. Идеален к чашке чая, кофе или как десерт для семейного вечера. Готовится из доступных продуктов, а результат достоин ресторанного меню.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сахара, 2 яблока (300 г), 1/2 лимона, 200 г муки, 150 г грецких орехов, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/4 ч. ложки соли, 3 яйца.

Яблоки очистите, нарежьте кубиком. Сбрызните соком лимона, добавьте сахар. Уберите в холодильник на 1 час. Орехи раздавите скалкой в мешочке. Смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и орехи. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к яблокам, перемешайте. Всыпьте сухую смесь, перемешайте. Белки взбейте с солью в стойкую пену. Аккуратно вмешайте белки в тесто в два приема. Форму диаметром 20 см смажьте маслом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
Общество
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
Общество
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
Шарлотка: три рецепта яблочного пирога, который всегда получается
Семья и жизнь
Шарлотка: три рецепта яблочного пирога, который всегда получается
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
Общество
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
Беру сметану, банку сгущенки и пачку печенья — смешиваю, и в холод: торт «Нежность» без выпечки вкуснее и пышнее чизкейка
Общество
Беру сметану, банку сгущенки и пачку печенья — смешиваю, и в холод: торт «Нежность» без выпечки вкуснее и пышнее чизкейка
яблоки
шарлотки
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.