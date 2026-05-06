Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта

Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта

Это гениально простой рецепт яблочной выпечки для тех, кто любит нежные, влажные десерты с хрустящей ореховой ноткой. Никакой возни с тестом — просто нарезал яблоки, смешал с орехами и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный пирог с карамелизованными кусочками яблок, хрустящими грецкими орехами и воздушной, пышной текстурой благодаря взбитым белкам. Кисло-сладкий яблочный сок с лимоном пропитывает каждый кусочек, делая его невероятно сочным. Орехи добавляют приятный хруст и легкую горчинку, а золотистая корочка и аромат корицы и ванили наполняют дом уютом.

Это не просто пирог - это настоящий яблочный соблазн, перед которым невозможно устоять. Идеален к чашке чая, кофе или как десерт для семейного вечера. Готовится из доступных продуктов, а результат достоин ресторанного меню.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сахара, 2 яблока (300 г), 1/2 лимона, 200 г муки, 150 г грецких орехов, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/4 ч. ложки соли, 3 яйца.

Яблоки очистите, нарежьте кубиком. Сбрызните соком лимона, добавьте сахар. Уберите в холодильник на 1 час. Орехи раздавите скалкой в мешочке. Смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и орехи. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к яблокам, перемешайте. Всыпьте сухую смесь, перемешайте. Белки взбейте с солью в стойкую пену. Аккуратно вмешайте белки в тесто в два приема. Форму диаметром 20 см смажьте маслом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.