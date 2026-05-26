Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:46

Психолог рассказала о видах стресса

Психолог Сальникова: стресс бывает длительным и кратковременным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стресс может быть длительным или кратковременным, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что длительный стресс впоследствии может стать хроническим.

Все это очень плохо скажется на организме. Концентрация внимания пропадает, эмоции берут верх, то есть происходят очень странные истерические эмоциональные разговоры со знакомыми и незнакомыми людьми, — рассказала Сальникова.

Она подчеркнула, что такое состояние провоцирует недосыпы и зависимости, а также нарушения пищевого поведения. По ее словам, во время хронического стресса пропадает желание двигаться как физически, так и эмоционально.

Ранее невролог Дмитрий Макаров рассказал, что хронический стресс, постоянная тревожность, недосып, сидячий образ жизни и чрезмерное использование гаджетов начинают медленно разрушать здоровье уже после 30 лет. Другим негативным фактором он назвал информационный шум.

Здоровье
стрессы
психологи
эмоции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто на словах»: Захарова одним замечанием пристыдила Армению
Политолог объяснил, почему Европа начала искать пути для диалога с Россией
Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Казахстан
В делегацию России на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.