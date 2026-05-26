Психолог рассказала о видах стресса Психолог Сальникова: стресс бывает длительным и кратковременным

Стресс может быть длительным или кратковременным, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что длительный стресс впоследствии может стать хроническим.

Все это очень плохо скажется на организме. Концентрация внимания пропадает, эмоции берут верх, то есть происходят очень странные истерические эмоциональные разговоры со знакомыми и незнакомыми людьми, — рассказала Сальникова.

Она подчеркнула, что такое состояние провоцирует недосыпы и зависимости, а также нарушения пищевого поведения. По ее словам, во время хронического стресса пропадает желание двигаться как физически, так и эмоционально.

Ранее невролог Дмитрий Макаров рассказал, что хронический стресс, постоянная тревожность, недосып, сидячий образ жизни и чрезмерное использование гаджетов начинают медленно разрушать здоровье уже после 30 лет. Другим негативным фактором он назвал информационный шум.