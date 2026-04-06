Психолог назвала способ управления эмоциями

Саногенное мышление может помочь в управлении эмоциями, рассказала «Радио 1» клинический психолог Елена Кузнецова. Она объяснила, что «оздоравливающее» мышление может создать новую философию обыденной жизни.

Игра помогает пережить обиду, чувство вины, стыд и ревность — неглубоко и ненадолго. Если эмоции захлестывают прямо сейчас, то нужно не бороться со стихией, а «укротить» ее, чтобы затем разобрать на детали. Эмоции — результат конкретных умственных операций, — рассказала Кузнецова.

Психолог подчеркнула, что любую эмоцию можно детально разобрать на составляющие. По ее словам, практики дыхания и движения также могут «погасить» яркие переживания.

