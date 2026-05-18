18 мая 2026 в 01:34

ВСУ за сутки шесть раз атаковали ДНР

Фото: Социальные сети
ВСУ за сутки совершили шесть атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины. Стало известно о гибели одного и ранении четырех гражданских лиц.

Также поступили сведения о ранении гражданского лица в Красноармейске. Вуправлении уточнили, что в результате обстрелов были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые и грузовые автомобили.

Две атаки были совершены на Енакиевском направлении, три на Светлодарском и одна на Красноармейском. Всего, по данным управления, ВСУ выпустили 10 единиц различных боеприпасов.

Ранее ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских беспилотников над территорией страны. Агентство изучило сводки Минобороны РФ.

До этого российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек.

