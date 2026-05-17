Мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в ДНР

В результате воскресных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В результате обстрелов также повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

До этого в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. Дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.