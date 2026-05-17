Дмитриев раскрыл цель заговора о якобы вмешательстве России в выборы США Дмитриев: миф о вмешательстве РФ в выборы США создали для подрыва позиций Трампа

Теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента США Дональда Трампа и отношения Москвы и Вашингтона, написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Поводом для комментария стало интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года не имели доказательств и нанесли серьезный ущерб США.

Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений, — считает Дмитриев.

Ранее в посольстве России в Великобритании сообщили, что заявления британского правительства о якобы российском вмешательстве в выборы в Армении выглядят нелепо на фоне откровенной неоколониальной политики Лондона. В сообщении говорилось, что Западу пора самому перестать вмешиваться в дела суверенных государств, как было сделано в Молдавии и Румынии.