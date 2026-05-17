Стало известно о рекордных вложениях США в строительство подлодок США потратят $124,9 млрд на строительство подлодок c 2027 по 2031 год

Соединенные Штаты планируют направить $124,9 млрд (около 9 трлн рублей) на строительство подводных лодок, передает РИА Новости со ссылкой на ежегодный план Военно-морских сил США. Уточняется, что их производство планируется в период с 2027 по 2031 финансовый год.

Согласно опубликованной информации, Вашингтон намерен ежегодно выпускать минимум один атомный ракетоносец класса Columbia и не менее двух подлодок класса Virginia. Также отмечается, что значительная часть средств будет направлена на развитие подводного флота и судостроительной промышленности.

На строительство пяти ракетоносцев США собираются выделить $62 млрд (около 4,5 трлн рублей). Еще $62,9 млрд (около 4,57 трлн рублей) предусмотрены на подлодки класса Virginia, а дополнительно $6,2 млрд (около 451 млрд рублей) направят на развитие отрасли судостроения.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт на $196,5 млн (14,7 млрд рублей) на разработку проекта атомной подводной лодки для иностранного государства. Контракт, опубликованный на сайте ведомства, не уточняет, для какой именно страны будет осуществляться программа.