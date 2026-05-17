Стало известно о рекордных вложениях США в строительство подлодок

Соединенные Штаты планируют направить $124,9 млрд (около 9 трлн рублей) на строительство подводных лодок, передает РИА Новости со ссылкой на ежегодный план Военно-морских сил США. Уточняется, что их производство планируется в период с 2027 по 2031 финансовый год.

Согласно опубликованной информации, Вашингтон намерен ежегодно выпускать минимум один атомный ракетоносец класса Columbia и не менее двух подлодок класса Virginia. Также отмечается, что значительная часть средств будет направлена на развитие подводного флота и судостроительной промышленности.

На строительство пяти ракетоносцев США собираются выделить $62 млрд (около 4,5 трлн рублей). Еще $62,9 млрд (около 4,57 трлн рублей) предусмотрены на подлодки класса Virginia, а дополнительно $6,2 млрд (около 451 млрд рублей) направят на развитие отрасли судостроения.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт на $196,5 млн (14,7 млрд рублей) на разработку проекта атомной подводной лодки для иностранного государства. Контракт, опубликованный на сайте ведомства, не уточняет, для какой именно страны будет осуществляться программа.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

