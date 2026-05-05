05 мая 2026 в 15:26

Будущий премьер Венгрии обвинил Орбана в опустошении казны перед уходом

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер партии «Тиса» и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес уходящего кабинета Виктора Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита, сообщает агентство Bloomberg. По словам политика, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.

Мы получили правительственный указ, свидетельствующий о том, что уходящий кабинет Орбана намерен полностью опустошить государственную казну, — заявил Мадьяр.

В ответ руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш пояснил, что правительство немедленно приостановило все новые расходы сразу после апрельских выборов и в настоящее время финансирует исключительно базовые службы.

Ранее СМИ писали, что в Венгрии после поражения Орбана и его партии «Фидес» на выборах начался спешный вывод капитала. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, а также рассматривают Австралию и Сингапур.

