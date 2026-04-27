Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 18:04

На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»

The Guardian: близкие к Орбану фигуры выводят активы из Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Венгрии после поражения экс-премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на выборах начался спешный вывод капитала, утверждают источники The Guardian. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, а также рассматривают Австралию и Сингапур.

Как пишет газета, из Вены вылетают частные самолеты тех, кто разбогател при Орбане. Борты взлетают, предположительно, «загруженные трофеями».

Будущий премьер Петер Мадьяр также заявил, что «олигархи Орбана» выводят активы на десятки миллиардов форинтов в ОАЭ, Уругвай и США. Он призвал не покупать активы у лиц, связанных с партией Орбана, так как эти сделки могут быть проверены в рамках усилий по возвращению активов.

Ранее Орбан, покидающий свой пост, сообщил в видеообращении, что принял решение отказаться от депутатского мандата в парламенте. При этом он заявил о намерении сохранить руководство партией «Фидес — Венгерский гражданский союз».

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Венгрия не откажется от сотрудничества с Россией после поражения Орбана. По мнению аналитика, экономические связи между Москвой и Будапештом сохранятся на прежнем уровне, несмотря на возможную смену руководства в европейской стране.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Петер Мадьяр
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.