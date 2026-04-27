The Guardian: близкие к Орбану фигуры выводят активы из Венгрии

В Венгрии после поражения экс-премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на выборах начался спешный вывод капитала, утверждают источники The Guardian. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, а также рассматривают Австралию и Сингапур.

Как пишет газета, из Вены вылетают частные самолеты тех, кто разбогател при Орбане. Борты взлетают, предположительно, «загруженные трофеями».

Будущий премьер Петер Мадьяр также заявил, что «олигархи Орбана» выводят активы на десятки миллиардов форинтов в ОАЭ, Уругвай и США. Он призвал не покупать активы у лиц, связанных с партией Орбана, так как эти сделки могут быть проверены в рамках усилий по возвращению активов.

Ранее Орбан, покидающий свой пост, сообщил в видеообращении, что принял решение отказаться от депутатского мандата в парламенте. При этом он заявил о намерении сохранить руководство партией «Фидес — Венгерский гражданский союз».

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Венгрия не откажется от сотрудничества с Россией после поражения Орбана. По мнению аналитика, экономические связи между Москвой и Будапештом сохранятся на прежнем уровне, несмотря на возможную смену руководства в европейской стране.