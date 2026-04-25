Премьер Венгрии отказался от мандата

Орбан отказался от мандата депутата и решил остаться лидером партии «Фидес»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий свой пост, в видеообращении в соцсети Х заявил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента. При этом он намерен остаться лидером партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе «Фидес» и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом «Фидес», поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения, — заключил Орбан.

Политик также отметил, что правление «Фидес» предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии. В июне намерен провести общенациональный съезд.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен объявил о своей отставке с поста руководителя Христианско-демократической народной партии (ХДНП), после того как она проиграла парламентские выборы. Вместе с партией «Фидес» Орбана они входили в правящую коалицию, которая уступила большинство мест в парламенте оппозиционной партии «Тиса».

