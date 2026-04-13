13 апреля 2026 в 11:05

Политолог ответил, что ознаменует для России проигрыш Орбана на выборах

Политолог Самонкин: Венгрия не отвернется от России из-за проигрыша Орбана

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Венгрия не отвернется от России из-за проигрыша экс-премьера страны Виктора Орбана, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, венгерско-российские экономические связи остаются стабильными вне зависимости от смены власти в этом европейском государстве.

На самом деле я не думаю, что Венгрия будет полностью разрывать отношения с Россией, учитывая приход к власти оппозиции. Понятно, что венгерско-российские экономические связи остаются стабильными. Несмотря на то что Венгрия де-факто при Орбане была такой неконтролируемой страной и шла против НАТО, блокируя антироссийские резолюции в Брюсселе, здесь товарно-экономические отношения с РФ, конечно, будут играть главную роль, — сказал Самонкин.

Он отметил, что Будапешт в первую очередь думает о собственных национальных интересах, а не о коллективных решениях Евросоюза или НАТО. По его мнению, историческая память о Первой и Второй мировых войнах заставляет венгерский народ и элиты выступать за конструктив и отвергать агрессивную риторику.

Венгрия хоть и является страной Евросоюза внутри НАТО, но Будапешт в первую очередь думает о своих собственных национальных интересах, нежели о каком-нибудь векторном формате. Страх новой глобальной войны и прошлого, учитывая опыт Первой и Второй мировых войн, заставляет страну выступать за любой конструктив, кроме агрессивных военных действий. То есть там не верят фейкам о России, тому, что РФ нападет на страны Балтии, а Москва угрожает Будапешту. Они прекрасно помнят уроки истории, те геополитические эксперименты, которые приводили к огромным катастрофическим последствиям, — подытожил Самонкин.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр не будет максимально русофобским премьер-министром. По словам сенатора, экономика этой европейской страны по-прежнему сильно зависит от поставок российских энергоносителей.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
