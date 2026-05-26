Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 13:32

В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предупреждение Киеву

Песков: Россия пока не располагает информацией о реакции США на удары по Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кремль пока не имеет данных о том, как Вашингтон отреагировал на предупреждение Москвы о начале системных ударов по военно-промышленным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что главным для Москвы является само предупреждение, передает РИА Новости.

Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетом является то предупреждение, которое направили, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

До этого председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина своими террористическими ударами по детям вызвала жесткий ответ из России. Он считает, что Киев действовал намеренно, чтобы получить массовые прилеты по размещенным в столице структурам.

Власть
Дмитрий Песков
Украина
США
