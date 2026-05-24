24 мая 2026 в 09:47

«Пусть все горит»: Медведев объяснил мотивы атаки ВСУ на Старобельск

Дмитрий Медведев
Вооруженные силы Украины нанесли удар по колледжу в Старобельске, чтобы вызвать массированный ответный удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, таким образом Киев сможет попросить еще больше западной поддержки в виде денег и оружия, а также оправдывать свои дальнейшие действия.

Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться, — отметил Медведев.

Кроме того, по его мнению, ответные удары России могут консолидировать часть электората вокруг «нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404». Медведев подчеркнул, что бить надо еще сильнее, ведь «руины и пепел на месте столичных символов» деморализуют врага не слабее «утраты боевого знамени».

Ранее сообщалось, что шесть серий взрывов прогремели в Киеве. Звуки детонации также были зафиксированы в Кропивницком и Черкассах. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Минобороны России не комментировало информацию.

