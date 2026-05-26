«Слишком печально»: режиссер «Кракена» высказался о Гран-при Звягинцева

Режиссер Лебедев: Звягинцев слишком печально смотрит на действительность

Андрей Звягинцев
Кинорежиссер Андрей Звягинцев слишком мрачно смотрит на окружающий мир, высказался в беседе с NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ) его коллега Николай Лебедев. Собеседник уточнил, что мир многогранен, а не страшен и ужасен, как в лентах у Звягинцева.

Мне не всегда близко, что он так печально смотрит на действительность. Жизнь и так сложна, надо стараться видеть в ней больше хорошего. Ведь мир многогранен, а не ужасен, — полагает режиссер лент «Легенда №17», «Экипаж», «Кракен».

Вместе с тем Лебедев добавил, что считает Звягинцева талантливым режиссером.

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран‑при 79‑го Каннского кинофестиваля. Во время церемонии награждения режиссер произнес речь, посвященную СВО, и обратился с призывом как можно скорее закончить ее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Звягинцев не имеет права голоса по ситуации в Донбассе. Песков напомнил, что этот режиссер культуры никогда не осуждал кровавую бойню, устроенную там киевским режимом.

Он также заявил, что не будет передавать Владимиру Путину слова Звягинцева о спецоперации на Украине, сказанные в Каннах.

