Стриженов рассказал о чувстве безысходности у Козакова в последние годы Стриженов заявил, что Михаил Козаков не мог снимать кино из-за отсутствия денег

Народный артист РФ Александр Стриженов на творческой встрече со зрителями в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) в Чите рассказал, что советский режиссер фильма «Покровские ворота» Михаил Козаков в последние годы жизни не мог найти финансирование на съемки своих новых картин. Стриженов отметил, что это крайне удручало народного артиста РСФСР, передает корреспондент NEWS.ru.

Сам он [как режиссер] к тому моменту давно не снимал. Много хотел [снимать] — но уже возраст [мешал], и не мог получить финансирование и так далее. У него была и радость за меня отеческая, и [одновременно] не зависть, а [некая безысходность], мол, молодое поколение вытесняет нас, — вспомнил Стриженов.

Деятель культуры напомнил, что Козаков играл одну из второстепенных ролей во всех трех частях картины «Любовь-морковь». Он добавил, что во время съемок Козаков даже назвал «глупостью» эту комедийную картину. Однажды, вместо того чтобы сыграть эпизод с участием своего героя, Михаил Михайлович начал читать стихи поэта Иосифа Бродского.

Я говорю, Михаил Михайлович, мы не вытесняем вас. Он в ответ, мол, вы вообще глупости снимаете. И прочитал Бродского, прям во время сцены сымпровизировал. Он обожал Бродского и читал его великолепно… Мы это вырезали (из фильма стихи в исполнении Козакова. — NEWS.ru). Но [с пленки] скопировали и наслаждались его великим актерским талантом, — заключил народный артист России.

Третья часть киносаги «Любовь-морковь» вышла в 2011 году. В том же году Козаков ушел из жизни.

Ранее Стриженов объяснил, что пригласил певицу и актрису Кристину Орбакайте на главную женскую роль в фильме «Любовь-морковь» из-за ее внешнего сходства с артистом Гошей Куценко. Из-за этого на Стриженова, по его словам, обиделась жена Екатерина, поскольку ее он не пригласил даже попробоваться на эту роль.

Также Стриженов поделился, что актера Андрея Краско хоронили в костюме, в котором он играл в фильме «Любовь-морковь». Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года на съемках сериала «Ликвидация», эту работу он не успел завершить.