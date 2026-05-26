Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки

Надежные туристические компании входят в Единый федеральный реестр, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, реализация туров без регистрации в перечне чревата штрафом до 10 млн рублей.

Туристический рынок затянули в плотную сеть нормативных требований на уровне Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности». Базовым фильтром выступает Единый федеральный реестр операторов, без записи в нем продавать туры невозможно, а санкции для юридического лица доходят до 10 млн рублей. Он позволяет проверить, вправе ли посредник реализовать продукт конкретной компании, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что защита от недобросовестных туроператоров также предусмотрена системой «Электронная путевка», куда с 1 сентября 2024 года все агентства обязаны передавать данные о каждом проданном туре. По словам депутата, если компания нарушит порядок три раза за квартал, ее исключат из реестра.

Параллельно работает фонд персональной ответственности туроператора для возврата денег при срыве поездки. С 1 марта 2026 года заработали поправки, заново описавшие туристский продукт и обязавшие компании раскрывать в договоре полный состав услуг. На подходе подготовленный Минэкономразвития законопроект о разграничении ответственности оператора, агента и третьих лиц, что закроет схему с исчезновением посредника вместе с финансами клиента, — заключил Говырин.

