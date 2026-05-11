Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку при покупке авиабилетов

Мошенники предлагают переоформить субсидированные авиабилеты, а затем блокируют жертву после получения денег, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, оплачивать перелет следует исключительно на официальных сайтах перевозчиков.

Субсидированные билеты — это реальный шанс сэкономить на путешествиях. Однако важно не стать жертвой аферистов, которые предлагают купить их «с рук». Мошенники находят в соцсетях и мессенджерах людей, ищущих скидки на перелет, и предлагают им купить авиабилеты, поскольку якобы сами не могут полететь. Затем они требуют прислать фото паспорта и других документов для переоформления и просят перевести деньги в качестве предоплаты. Как только средства поступают на счет, преступники удаляют переписку и блокируют жертву, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что переоформить авиабилет на другое лицо официально нельзя. Кроме того, по словам доцента, во избежание утери средств и личных данных не стоит поручать эту операцию незнакомцам из интернета.

Не покупайте билеты у частных лиц в социальных сетях и мессенджерах. Оформляйте их только на официальных веб-ресурсах авиакомпаний или в кассах. Проверить список авиаперевозчиков и маршрутов можно на сайте Росавиации в разделе «Субсидирование воздушных перевозок». Также никогда не вносите предоплату на личные карты незнакомых людей и не отправляйте фото своих документов посторонним. По этим данным на ваше имя могут оформить кредит, — заключил Щербаченко.

