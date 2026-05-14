Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Когда обычная картошка уже приелась, готовлю знаменитый картофель «Айдахо» — ароматный, румяный и с той самой аппетитной корочкой, как в хороших кафе. Внутри ломтики остаются мягкими и нежными, а сверху покрываются яркими специями и пикантной горчичной заправкой.

Домашние обычно разбирают такой гарнир быстрее мяса, особенно если подать его с любимым соусом.

Для приготовления понадобится

Картофель — 1 кг, оливковое масло — 50 мл, сладкая паприка — 1 ст. л., сухой чеснок — 2 ч. л., молотый чили — 0,5 ч. л., горчица — 2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Как готовить

Картофель хорошо вымыть и, не очищая от кожуры, нарезать крупными дольками. Опустить в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем откинуть на дуршлаг и слегка обсушить. В отдельной миске смешать оливковое масло, горчицу, паприку, чеснок, чили, соль и черный перец.

Добавить картофель и тщательно перемешать, чтобы каждая долька покрылась ароматной смесью. Выложить все на противень в один слой и запекать при 200 градусах около 35–40 минут до насыщенной золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовила такой картофель, вместо сухого чеснока использовала свежий, натертый на терке. Интересно то, что в рецепте есть горчица. Во время запекания картофель начинает невероятно пахнуть — устоять просто невозможно.

