Составлен чек-лист по противодействию мошенникам

Секретное кодовое слово убережет членов семьи от действий мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, с близкими нужно заранее обговаривать возможные просьбы о финансовой помощи.

Мошенники часто используют эмоциональные манипуляции, чтобы ввести жертву в панику или эйфорию. Они атакуют выгодными или бесплатными предложениями, ограничивают время на принятие решения и создают давление, чтобы человек не мог обдумать ситуацию и посоветоваться с кем-то еще. Создайте «семейное слово» для близких, чтобы понимать, что общаетесь с ними. Договоритесь с семьей и друзьями: если вам звонят с просьбой срочно перевести деньги, сначала перезванивайте по старому номеру или используйте видеозвонок, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что для предотвращения обмана необходимо проявлять внимательность и постоянно узнавать о новых схемах злоумышленников. По словам доцента, если есть основания считать звонок или сообщение мошенническим, следует проверить информацию через официальные каналы или горячую линию.

Не называйте коды и проверочные слова незнакомцам, за исключением случаев, когда вы сами позвонили в банк с проблемой. Проверяйте входящие номера телефонов в интернете — мошенники могут их подменять. Не переходите по ссылкам из СМС или мессенджеров от незнакомцев. Используйте разные пароли для важных сервисов и включите двухфакторную аутентификацию — это защитит вас, если один из них будет украден, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин посоветовал соблюдать цифровую гигиену: не раскрывать личные данные, такие как номера телефонов, адреса и документы. По его словам, также следует избегать публикации фотографий, которые могут раскрыть местоположение, и ограничивать круг общения в социальных сетях.