«Ложное чувство превосходства»: в Иране призвали проучить Запад

Запад необходимо лишить ложного чувства превосходства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на совещании глав МИД государств БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, что ощущение безнаказанности позволяет западным странам совершать преступления и молчать о них. Текст выступления министра опубликован в его Telegram-канале.

Это ложное чувство превосходства и безнаказанности должно быть уничтожено всеми нами, — сказал Аракчи.

Ранее зампредседателя Совбеза Ирана Али Багери заявил, что умная позиция России по ветированию проекта резолюции США в СБ ООН показывает, что страна выступает гарантом безопасности. По его словам, действия Москвы заслуживают признательности в условиях, когда Тегеран столкнулся с агрессией.

До этого стало известно, что Иран подал в международный арбитражный суд в Гааге иск к США, обвинив их в военной агрессии против ядерных объектов, введении незаконных санкций и угрозах силой. Жалоба была зарегистрирована в феврале — марте 2026 года и касается нарушений Вашингтоном международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны против Исламской Республики в июне 2025 года.