14 мая 2026 в 11:09

Наступление ВС РФ на Харьков 14 мая: последние новости, удары, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«Массированные удары нанесены по Харькову и области. По нашим данным, удары были нанесены по Харькову и 16 населенным пунктам Харьковской области. Серия мощных прилетов в Харькове, рассказал каналу местный житель. По его словам, были атакованы Новобаварский, Шевченковский и Холодногорский районы города. Серьезные разрушения зафиксированы и в Салтовке. Также взрывы прозвучали в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах области. ВС РФ в настоящее время ведут наступление в Харьковской области», — пишет канал «Иди и смотри».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Жовтневого, Избицкого, Украинки, Митрофановки, Одноробовки, Великой Писаревки, Циркунов, Казачьей Лопани, Золочева и села Уды. В районе поселка Ветеринарное и села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 100 метров. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на 12 участках до 950 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке и Волоховке. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по скоплению живой силы 127-й ОТМБр в лесном массиве севернее Избицкого. На Великобурлукском направлении наши штурмовики продвинулись на пяти участках до 200 метров», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что в настоящее время в Купянске фиксируются городские бои.

«Резервы врага постепенно истощаются, он несет большие потери в технике и личном составе. Тем не менее рубежи он пока удерживает, глобально линия фронта в Купянске остается прежней. Теробороне ВСУ помогает большое число иностранных наемников. На Харьковском участке ВС РФ наращивают удары по позициям врага в Волоховке, Чайковке, Охримовке. Противник пытается контратаковать в направлении на Вильчу. Наши части держат рубежи», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряда националистического формирования в районах населенных пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча.

«Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области», — добавили в МО РФ.

Евгений Уткин
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
