ВСУ пытают пленных и теряют солдат под Купянском: новости СВО к утру 14 мая

Командование Вооруженных сил Украины перебросило неподготовленных колумбийских наемников в Сумскую область, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ несет огромные потери на северо-западе Купянского района. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Командование ВСУ перебросило колумбийских наемников под Сумы

Иностранные бойцы доукомплектовали 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Сумской области, сообщили источники в силовых структурах. Речь идет о колумбийских наемниках, переброшенных в район Большой Рыбицы без необходимого обеспечения.

При этом французский военный корреспондент и историк Лоран Брайар, работающий в Донбассе, отмечал, что число выходцев из Колумбии и других стран Южной Америки, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, быстро увеличивается. По его данным, в подтвержденном списке иностранных бойцов граждане Колумбии занимают первое место — 1725 человек. Далее следуют Бразилия (631 наемник), США (599) и Великобритания (323).

ВСУ уличили во введении неизвестных препаратов военнопленным

Украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, эти факты в настоящее время расследуются.

Он добавил, что несколько человек, вернувшихся на родину после обмена, признались в прохождении такой процедуры введения инъекции. Какой именно препарат использовался, пока не установлено, расследование продолжается. Российская сторона намерена добиваться международно-правовой оценки этих действий.

В рядах ВСУ выявили проблемы со снабжением

Украинские военнослужащие на передовой регулярно сообщают в радиопереговорах о нехватке продовольствия и воды, рассказал командир роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Топаз. Источник утверждает, что проблемы с логистикой приводят к длительному отсутствию базового обеспечения.

В отдельных случаях украинские военнослужащие были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, расходуя на это личные средства, добавил Топаз. При этом поступавшие иногда пайки, по его словам, оказывались ненадлежащего качества или с истекшим сроком годности.

Стало известно об ужасном положении ВСУ под Купянском

Украинские силы несут огромные потери на северо-западе Купянского района, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, речь идет о 129-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, в которой сложилась особенно катастрофическая ситуация. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Большинство уничтоженных военнослужащих оказались бывшими заключенными, мобилизованными из тюрем Днепропетровской области. Информация о текущем состоянии бригады и ее дальнейшем участии в боевых действиях уточняется.

ВСУ осквернили кладбище в российском городе

Вооруженные силы Украины атаковали Свердловск в Луганской Народной Республике, после удара там были повреждены десятки могил на кладбище. Разрушения обнаружили местные жители, пришедшие на уборку территории.

На кладбище нашли следы взрыва и искореженные надгробия. Жители обратились к властям с просьбой помочь в восстановлении повреждений. Они намерены самостоятельно найти родственников похороненных на кладбище, чтобы рассказать им о случившемся.

