ВСУ осквернили кладбище в российском городе ВСУ ударили по кладбищу в Свердловске

Вооруженные силы Украины атаковали Свердловск в Луганской Народной Республике, после удара там были повреждены десятки могил на кладбище, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Разрушения обнаружили местные жители, пришедшие на уборку территории.

Как уточнил канал, на кладбище нашли следы взрыва и искореженные надгробия. Жители обратились к властям с просьбой помочь в восстановлении повреждений. Они намерены самостоятельно найти родственников похороненных на кладбище людей, чтобы рассказать им о случившемся.

ВСУ совершили массированный налет БПЛА на Белгородскую область в ночь на 13 мая. Под ударом оказались семь муниципальных образований. Кроме того, четыре человека пострадали. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

Также сообщалось, что в течение ночи на 13 мая российские средства ПВО сбили 286 украинских беспилотников. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.