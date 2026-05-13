Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В частности, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что двое мужчин также пострадали из-за сброса взрывчаток с дронов на машины в Краснояружском и Корочанском округах. При этом в Шебекино мирный житель получил ранения при детонации взрывного устройства из-за удара по нему молотком.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в пресс-службе оперштаба Кубани заявили, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. По ее информации, пострадал один человек.