Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В частности, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.
В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина, — написал Гладков.
Губернатор отметил, что двое мужчин также пострадали из-за сброса взрывчаток с дронов на машины в Краснояружском и Корочанском округах. При этом в Шебекино мирный житель получил ранения при детонации взрывного устройства из-за удара по нему молотком.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.
До этого в пресс-службе оперштаба Кубани заявили, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. По ее информации, пострадал один человек.