13 мая 2026 в 09:53

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В частности, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что двое мужчин также пострадали из-за сброса взрывчаток с дронов на машины в Краснояружском и Корочанском округах. При этом в Шебекино мирный житель получил ранения при детонации взрывного устройства из-за удара по нему молотком.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в пресс-службе оперштаба Кубани заявили, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. По ее информации, пострадал один человек.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
