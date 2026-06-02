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02 июня 2026 в 20:15

Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская компания Google запрашивает у правительства США разрешение на выпуск до 32 млн стерилизованных комаров в Калифорнии и Флориде, сообщает The Guardian. Цель проекта — сократить популяцию насекомых, переносящих денге, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, чикунгунью и малярию.

В основе метода лежит заражение самцов природной бактерией Wolbachia. Они не кусают людей, но после спаривания с дикими самками их яйца не вылупляются, что ведет к постепенному сокращению популяции. Для автоматизации процесса Google применяет анализ данных, датчики и компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта, чтобы выращивать, сортировать и выпускать только самцов в нужных местах и количествах.

Ранее в селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители забили тревогу из-за массового нашествия комаров. Пребывание на улице стало практически невозможным, так как насекомые облепляют людей с ног до головы, та же участь постигает рогатый скот, которому негде укрыться от роя. Жители пытаются бороться с нашествием всеми доступными способами.

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Google
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Флорида
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