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02 июня 2026 в 20:43

Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье

Трое подростков на электросамокате попали в ДТП с автомобилем в Щелково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В подмосковном Щелково автомобиль наехал на троих 13-летних подростков, которые катались на одном электросамокате, передает Telegram-канал «112». Всех троих несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

У мальчика диагностирован закрытый перелом лодыжки левой ноги, уточняется в сообщении. У одной из девочек сломана копчиковая кость, у второй — ушиб крестца и сотрясение мозга. Причины происшествия сейчас устанавливают.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в Тихвинском районе Ленинградской области на 438-м километре трассы А-114 2 июня столкнулись лоб в лоб Renault Duster и Audi. В результате аварии погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

Кроме того, в Пермском крае на трассе столкнулись грузовик и легковушка, жертвами стали четыре человека, из них двое детей. Авария случилась на 112-м километре дороги Р-243 при подъезде к Ижевску. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового авто травмирован.

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