Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве

Два украинских беспилотника, направлявшихся к Москве, были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Обломки дронов упали на землю, сейчас на месте работают экстренные службы, уточнил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал столичный мэр.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Новая Деревня украинские войска ударили FPV-дроном по остановке общественного транспорта. Ранения получили четверо мирных жителей. Одного из пострадавших прооперировали, еще двое лежат в специализированном отделении больницы.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате взрывов украинских дронов ранения получили четверо мирных жителей. Пострадавшие есть в Валуйском и Краснояружском округах.