ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 20:21

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два украинских беспилотника, направлявшихся к Москве, были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Обломки дронов упали на землю, сейчас на месте работают экстренные службы, уточнил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал столичный мэр.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Новая Деревня украинские войска ударили FPV-дроном по остановке общественного транспорта. Ранения получили четверо мирных жителей. Одного из пострадавших прооперировали, еще двое лежат в специализированном отделении больницы.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате взрывов украинских дронов ранения получили четверо мирных жителей. Пострадавшие есть в Валуйском и Краснояружском округах.

Москва
Сергей Собянин
атаки БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против РФ
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после трагедии с рейсовым автобусом
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
В Госдуме резко высказались об ударе ВСУ по автобусу в ДНР
Российский посол со смехом вспомнил о вызове в МИД Молдавии из-за Румынии
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.