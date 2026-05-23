Собянин раскрыл, когда в Москве заработает беспилотное метро

Первая полностью беспилотная линия московского метрополитена будет запущена к 2030 году на базе Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Масштабной технологической разработкой сейчас активно занимаются специалисты Центра перспективных разработок московского транспорта.

Амбициозный проект признан одной из ключевых и приоритетных задач утвержденной Стратегии развития транспорта столицы. В январе 2026 года в подземке уже стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда, который пока передвигается без пассажиров в салоне. К маю инновационный состав успешно прошел более 3000 километров в рамках пусконаладочных испытаний. В конце года автоматизированный поезд интегрируют в общий график движения с учетом жестких 90-секундных интервалов в часы пик.

Ранее Собянин сообщил, что строители приступили к возведению станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро. Будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Северный вестибюль станции будет находиться на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и № 6631.