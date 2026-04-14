В Москве начали строить новую станцию метро

В Москве приступили к строительству станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии «стена в грунте». Она обеспечит надежную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод. Также ведется освоение площадки и подготовка территории под строительство, — написал он.

Северный вестибюль станции будет находиться на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и № 6631. Южный вестибюль расположится на 6-й Радиальной улице, с лестничными спусками по обеим сторонам.

Ранее Собянин сообщил об активном внедрении в столице инноваций, которые снижают стоимость строительства и повышают безопасность объектов. Он отметил, что многие разработки создаются участниками Московского инновационного кластера и выпускниками городских акселерационных программ.