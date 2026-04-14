14 апреля 2026 в 16:27

В Москве начали строить новую станцию метро

Собянин: в Москве запустили строительство станции метро «Каспийская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве приступили к строительству станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии «стена в грунте». Она обеспечит надежную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод. Также ведется освоение площадки и подготовка территории под строительство, — написал он.

Северный вестибюль станции будет находиться на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и № 6631. Южный вестибюль расположится на 6-й Радиальной улице, с лестничными спусками по обеим сторонам.

Ранее Собянин сообщил об активном внедрении в столице инноваций, которые снижают стоимость строительства и повышают безопасность объектов. Он отметил, что многие разработки создаются участниками Московского инновационного кластера и выпускниками городских акселерационных программ.

Москва
Сергей Собянин
метро
строительство
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

