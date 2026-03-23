23 марта 2026 в 12:57

Собянин раскрыл один секрет строительства в Москве

Собянин: в Москве внедряют инновации для снижения стоимости строительства

Сергей Собянин
В Москве активно внедряют инновации, которые снижают стоимость строительства и повышают безопасность объектов, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, многие разработки создаются участниками Московского инновационного кластера и выпускниками городских акселерационных программ.

Многие инновации рождаются непосредственно в Москве — в том числе благодаря участникам Московского инновационного кластера и выпускникам программ «Академия инноваторов» и «Новатор Москвы». Благодаря им строительная отрасль Москвы чувствует себя увереннее, а москвичи получают качественные здания, которые будут хорошо служить многие десятилетия, — говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил, что на юге столицы стартовал сложный этап строительства путепровода через МЦД-2. В настоящее время специалисты перемещают металлоконструкции пролетного строения над железнодорожными путями. Такая технология позволяет ускорить возведение объекта.

До этого мэр сообщал, что в Московском метрополитене в 2026 году планируется запустить первый отрезок Рублево-Архангельской линии. Путь начнется от станции «Деловой центр» и завершится на «Бульваре Генерала Карбышева». Он добавил, что в 2025 году завершили строительство первого участка Троицкой линии.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

