Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий Глава Siemens Буш предостерег Европу от принятия доктрины об ИИ-независимости

Создание Евросоюзом собственной суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта вместо использования мировых инструментов обернется для региона катастрофой, заявил Financial Times глава немецкого концерна Siemens Роланд Буш. Он призвал не жертвовать темпами инноваций ради политических амбиций.

Это обернется катастрофой, — полагает он.

По его мнению, Европе следует не ждать строительства собственных ИИ-заводов, а внедрять существующие технологии уже сейчас, чтобы окончательно не отстать от лидеров рынка. Основной проблемой Буш считает избыточное регулирование в ЕС, которое парализует развитие бизнеса и отпугивает инвесторов.

Он добавил, что в США технологии развиваются как быстро текущая река, а европейская экосистема больше напоминает стоячую воду. Глава Siemens подчеркнул, что строгие правила, введенные в прошлом году, превращают перспективную отрасль «в болото», в то время как конкуренты в США и Азии уходят далеко вперед.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман проинформировал сотрудников о переговорах с Пентагоном. Компания обсуждает возможное соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных средах. Альтман отметил готовность рассмотреть контракт для законных целей, исключая массовое наблюдение и наступательное вооружение.