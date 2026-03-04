Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:28

Собянин принял неожиданное решение по московским чиновникам

Собянин сократит количество госслужащих московских органов власти на 15%

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сокращении штата государственных гражданских служащих столичных органов власти и управленческого персонала подведомственных учреждений на 15%, сообщается на сайте столичной администрации. При этом численность сотрудников, занятых оказанием социальных услуг населению, останется без изменений.

Решение было принято в связи с замедлением роста бюджетных доходов: за два месяца показатель составил лишь 2% при запланированных 6,5%. Мэр подчеркнул, что сокращение не затронет социальную сферу.

Ранее Собянин сообщил, что в 2026 году городской автопарк пополнится более чем 400 новыми электробусами, благодаря чему их общая численность превысит 3300 единиц, а доля в Мосгортрансе достигнет 45%. Это позволит Москве удержать первенство среди европейских и американских городов. Параллельно в городе расширяется зарядная сеть: уже функционирует свыше 460 ультрабыстрых станций мощностью 300 кВт, а до конца года планируется установить еще около 300.

Кроме того, столичный мэр на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о намерении московских властей занять лидирующую позицию в стране по объему выручки фармацевтических предприятий. По словам Собянина, это должно произойти в ближайшие четыре-пять лет.

