Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом Кардиолог Рогачев: секс до трех раз в неделю полезен для здоровья

Секс от одного до трех раз в неделю полезен для здоровья, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев. Он отметил, что регулярная сексуальная активность положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Но следует понимать, что механизмы относительно данной темы многогранны: физическая нагрузка во время полового акта улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление и поддерживает сосудистый тонус, а эмоциональная близость снижает уровень стресса и улучшает психоэмоциональное состояние, — рассказал Рогачев.

Кардиолог подчеркнул, что важно брать во внимание индивидуальные особенности физиологии, например наличие заболеваний. Он предупредил, что интенсивная половая активность может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее профессор Шаньдунского университета Мутун Чен рассказал, что риск депрессии снизится, если заниматься сексом один-два раза в неделю. По его словам, при более редкой или, напротив, слишком частой сексуальной активности психологическое благополучие может быть «менее прочным».