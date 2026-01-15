Ученые раскрыли, как часто надо заниматься сексом от депрессии

Риск депрессии снизится, если заниматься сексом один-два раза в неделю, рассказал профессор Шаньдунского университета Мутун Чен. По его словам, которые приводит издание VOI.id, при более редкой или, напротив, слишком частой сексуальной активности психологическое благополучие может быть «менее прочным».

Эксперт представил итоги исследования, охватившего более 15 тыс. респондентов, целью которого было изучение взаимосвязи уровня половой активности и состояния психики. Выяснилось, что регулярная интимная близость способствует улучшению общего самочувствия и ощущению счастья.

