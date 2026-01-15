Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:55

Ученые раскрыли, как часто надо заниматься сексом от депрессии

VOI.id: риск депрессии снизится, если заниматься сексом один-два раза в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Риск депрессии снизится, если заниматься сексом один-два раза в неделю, рассказал профессор Шаньдунского университета Мутун Чен. По его словам, которые приводит издание VOI.id, при более редкой или, напротив, слишком частой сексуальной активности психологическое благополучие может быть «менее прочным».

Эксперт представил итоги исследования, охватившего более 15 тыс. респондентов, целью которого было изучение взаимосвязи уровня половой активности и состояния психики. Выяснилось, что регулярная интимная близость способствует улучшению общего самочувствия и ощущению счастья.

Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова предупредила, что после праздничных дней возвращение к интенсивному рабочему графику может негативно сказаться на здоровье. Она отметила, что резкое увеличение нагрузок может вызвать головные боли, проблемы со сном и усиление усталости. Чтобы избежать неприятных последствий, важно плавно входить в рабочий режим и устанавливать для себя реалистичные задачи.

