Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим

Интенсивные нагрузки после праздников могут стать причиной головных болей, заявила NEWS.ru клинический психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, если сразу требовать от себя максимальной самоотдачи, это приводит к увеличению количества ошибок и снижению качества решений.

Резкое возвращение к интенсивной работе в первые дни после праздников может быть психологически и физически небезопасным. Во время отдыха меняются сон, питание и общий темп жизни. Человек привыкает к более спокойному режиму, поэтому высокий поток задач воспринимается телом и психикой как перегрузка. Это может спровоцировать головные боли, проблемы со сном, усиление хронической усталости, так как психика и тело тесно связаны. Одна из основных опасностей — повышенный уровень стресса и тревожности, — предупредила Змиренкова.

Она подчеркнула, что при избытке задач мозг воспринимает это как угрозу. По словам Змиренковой, в таких обстоятельствах сосредоточиться становится труднее, возникает чувство постоянной спешки и напряжения. Психолог пояснила, что в результате усталость накапливается быстрее, а тревожность может настигнуть уже с первых дней выхода на работу.

После отдыха мозгу требуется время, чтобы восстановить скорость мышления, внимание и концентрацию. Более здоровым планом является постепенное вхождение в рабочий режим. Запланируйте умеренные нагрузки в первую неделю, расставьте приоритеты в задачах и обозначьте реалистичные ожидания от себя. Это поможет сохранить рабочий настрой, поддержать мотивацию и избежать негативных последствий для психического здоровья, — заключила Змиренкова.

Ранее PR-менеджер Александра Авдеева заявила, что для преодоления выгорания может потребоваться длительный отдых. По ее словам, в отдельных случаях для восстановления сил необходимо несколько месяцев без работы.