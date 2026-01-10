Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:00

Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим

Психолог Змиренкова: резкая нагрузка после праздников грозит головными болями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Интенсивные нагрузки после праздников могут стать причиной головных болей, заявила NEWS.ru клинический психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, если сразу требовать от себя максимальной самоотдачи, это приводит к увеличению количества ошибок и снижению качества решений.

Резкое возвращение к интенсивной работе в первые дни после праздников может быть психологически и физически небезопасным. Во время отдыха меняются сон, питание и общий темп жизни. Человек привыкает к более спокойному режиму, поэтому высокий поток задач воспринимается телом и психикой как перегрузка. Это может спровоцировать головные боли, проблемы со сном, усиление хронической усталости, так как психика и тело тесно связаны. Одна из основных опасностей — повышенный уровень стресса и тревожности, — предупредила Змиренкова.

Она подчеркнула, что при избытке задач мозг воспринимает это как угрозу. По словам Змиренковой, в таких обстоятельствах сосредоточиться становится труднее, возникает чувство постоянной спешки и напряжения. Психолог пояснила, что в результате усталость накапливается быстрее, а тревожность может настигнуть уже с первых дней выхода на работу.

После отдыха мозгу требуется время, чтобы восстановить скорость мышления, внимание и концентрацию. Более здоровым планом является постепенное вхождение в рабочий режим. Запланируйте умеренные нагрузки в первую неделю, расставьте приоритеты в задачах и обозначьте реалистичные ожидания от себя. Это поможет сохранить рабочий настрой, поддержать мотивацию и избежать негативных последствий для психического здоровья, — заключила Змиренкова.

Ранее PR-менеджер Александра Авдеева заявила, что для преодоления выгорания может потребоваться длительный отдых. По ее словам, в отдельных случаях для восстановления сил необходимо несколько месяцев без работы.

психологи
работники
выходные
советы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.