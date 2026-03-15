15 марта 2026 в 20:11

Названа причина ДТП с трамваями в Москве

Сбой в работе системы управления стал причиной ДТП с трамваями в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагонами, сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что в результате аварии пострадали 25 человек.

Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном, — говорится в сообщении.

Производственная сервисная служба в настоящее время занимается дополнительной проверкой аналогичных систем во всех вагонах данной серии, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Трамвай управлялся опытным водителем с 23-летним стажем, который действовал компетентно и четко согласно инструкции.

Как сообщалось ранее, один из трамваев сошел с рельсов на второстепенной дороге вдоль Волоколамского шоссе. МВД сообщило, что авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Позднее департамент транспорта Москвы объявил о внесении изменений в схему передвижения общественного транспорта на данном участке дороги.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
