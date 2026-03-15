Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов

Народный артист России Федор Добронравов спустя полтора года после операции на позвоночнике вернулся к активной работе в кино. Что известно о его новых проектах, состоянии здоровья и личной жизни?

Чем известен Добронравов

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. После прохождения срочной службы работал слесарем на заводе и дворником в детском саду. Затем окончил Воронежский государственный институт искусств.

В 1990 году актер переехал в Москву, а спустя три года дебютировал в драме «Русский регтайм». Наибольшую популярность ему принесли скетч-шоу «6 кадров» и роль Ивана Будько в сериале «Сваты». Также Добронравов снимался в лентах «Тайны дворцовых переворотов», «Убойная сила», «Ликвидация», «Марш Турецкого», «О чем говорят мужчины», «Жили-были», «Чебурашка» и других. На настоящий момент в его фильмографии порядка 175 работ.

Был ли у Добронравова роман с Кравченко

Федор Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Супруги вырастили двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Народная артистка РФ Татьяна Кравченко, сыгравшая супругу Добронравова в сериале «Сваты», в интервью Борису Корчевникову признавалась, что пыталась увести актера из семьи, однако они вовремя прояснили отношения.

«Люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — рассказывала она.

Что Добронравов говорил об Украине, Зеленском и СВО

Сериал «Сваты» был создан украинской студией «Квартал 95», продюсером которой числился Владимир Зеленский. По словам Федора Добронравова, в жизни ему дважды приходилось встречаться с украинским политиком и тогда он ему «показался адекватным человеком».

На фоне проведения спецоперации Добронравов заявил, что по-прежнему считает, что русские и украинцы — братья. Ему удалось сохранить хорошие отношения с близкими, проживающими на Украине.

Актер неоднократно участвовал в концертах, организованных для российских военнослужащих, посещал госпитали. По словам Добронравова, у него никогда не возникало мысли покинуть страну.

«Никогда у меня не было даже мысли, ни у меня, ни у моих детей. Есть одно понятие — родина. И она не может измеряться — хорошая или плохая, она такая, какая есть. И если она чем-то тебе не нравится, то ты должен сделать все, чтобы она стала лучше», — сказал он.

Что известно о состоянии здоровья Добронравова

В 2024 году Федор Добронравов отменил все спектакли. По данным Telegram-канала SHOT, тогда актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике, после чего его экстренно прооперировали. Источник утверждает, что без операции Добронравову якобы грозила инвалидность.

Руководитель театра им. Чехова Ирина Григорьева заявила, что спектакли с участием артиста были отменены после того, как у него перед выступлением поднялось давление. По ее словам, болезнь оказалось серьезней, чем показалось на первый взгляд, у артиста на время даже пропал голос.

В декабре 2025 года, спустя полтора года после операции на позвоночнике Добронравов вернулся к активной работе в кино.

Почему Добронравов отказался от съемок в «Сватах» и «6 кадров»

Федор Добронравов заявил, что не хотел бы сниматься в продолжении сериала «Сваты». По его словам, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», — заявил он NEWS.ru.

В 2014 году Добронравов также отказался сниматься в очередном сезоне скетч-шоу «6 кадров». Актер Сергей Дорогов признался, что даже обижался на коллегу из-за его непреклонной позиции.

«Мы с Федей давно дружим, но у меня тогда была обида, мне хотелось уйти красиво. Я предложил снять 10-й сезон и уйти, но он расплакался и спросил: „Вы хотите меня похоронить?“ Я тогда первый раз увидел, как он плачет по-настоящему, а не театрально. И мы приняли его позицию», — вспоминал он в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Добронравов

Федор Добронравов в 64 года продолжает творческую деятельность: гастролирует со спектаклями и снимается в кино.

В 2026 году с ним состоялась премьера фильма «Чебурашка-2». Также актер снимается в лентах «Капитанская дочка», «Северное сияние», «Сказка сказывается», «Три струны» и других.

