От «Простоквашино» до «Чебурашки»: что посмотреть всей семьей в Новый год

На этой неделе кино снова играет на чувстве ностальгии — но делает это по-разному. Тут и аккуратные переосмысления советской классики, и продолжения народных хитов, и новые истории об обычных людях, которым внезапно приходится брать ответственность не только за себя. NEWS.ru рассказывает, на какие премьеры января 2026 года стоит обратить внимание.

«Простоквашино»

Полнометражный фильм по мотивам сказочной повести

Для тех, кто вырос на мультфильмах о Простоквашино и хочет познакомить с ними своих детей.

Дядя Федор живет в обычной советской многоэтажке и очень любит животных — настолько, что готов уехать из дома, лишь бы завести хоть кого-нибудь хвостатого. Вместе с котом Матроскиным он отправляется в деревню Простоквашино, по дороге прихватив пса Шарика. Впереди — заброшенный дом, деревенский быт, первые деньги, споры и, конечно, вечный конфликт с почтальоном Печкиным.

Премьера: 1 января в кинотеатрах.

В ролях: Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив.

«Чебурашка-2»

Продолжение семейного блокбастера

Подойдет и детям, и родителям — каждый услышит что-то свое.

Чебурашка подрос и внезапно стал читать книжки по психологии. Теперь он чаще спорит с Геной, говорит о личных границах и учится жить отдельно. В это же время злодей Ларион собирается снести дом Гены ради парка аттракционов. Чебурашке приходится отправиться в путь через лес, чтобы найти другу новое место и заодно разобраться в себе. Продолжение получилось чуть более взрослым: меньше сказки, больше тем о взрослении и компромиссах.

Премьера: 1 января в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко.

«Буратино»

Классическая история о принятии и взрослении

Отличный вариант для совместного похода в кино с детьми младшего школьного возраста.

Папа Карло находит волшебный ключ и загадывает простое желание — сына. Полено оживает, и на свет появляется шумный, любопытный, не очень послушный, но искренний Буратино. Со временем он понимает, что отличается от других, и отправляется в путешествие, чтобы доказать, что он настоящий сын, хоть и сделан из дерева.

Премьера: 1 января в кинотеатрах.

В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Светлана Немоляева.

«Ландыши. Вторая весна»

Продолжение музыкальной мелодрамы с элементами комедии

Для любителей музыкальных драм и сериалов о трудном выборе.

Катю ждет непростой период: группа разваливается, вокруг — интриги и борьба за наследство отца, а главное — исчезновение Лехи. Старые персонажи возвращаются, появляются новые, а сама история становится жестче и запутаннее. Музыка, деньги, ревность и попытка начать все сначала. Сериал постепенно уходит от романтической наивности к взрослой драме.

Премьера: 1 января на Wink.

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару, Владимир Стержаков, Владимир Тяптушкин, Денис Степанов, Александр Гришин.

«Люба Управдом»

Ироничная и узнаваемая история об активизме, выгорании и попытке сделать «как лучше», когда никто об этом не просит

Для тех, кто хоть раз состоял в домовом чате и знает, как быстро «давайте решим вопрос» превращается в драму.

Мать двоих детей Люба переживает развод и въезжает в новый жилой комплекс. Она быстро понимает, что управляющая компания здесь существует формально, и берет инициативу в свои руки. Внезапно она становится главным человеком в доме, но вместо благодарности получает критику, давление и бесконечные сообщения в чате жильцов.

Премьера: 3 января на START.

В ролях: Ольга Кузьмина, Артем Осипов, Ксения Федотова, Петр Романов, Мирон Лебедев, Василиса Сырых-Витевская, Андрей Мокеев, Вадим Бадмацыренов, Иван Писоцкий, Леонид Зябкин.

