Андреасян, интимные сцены, пожелание для Путина: как живет Лиза Моряк

Актриса Елизавета Моряк, более известная как Лиза Моряк, обрела популярность благодаря съемкам в сериалах своего супруга режиссера Сарика Андреасяна. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Моряк

Лиза Моряк родилась 30 сентября 1995 года в Твери. В 16 лет поступила в театральный институт им. Щепкина. Актриса дебютировала в кино в 2015 году в фильме «Москва, я люблю тебя».

На настоящий момент в ее фильмографии более 30 работ, включая ленты «Гудбай, Америка!», «Артек. Большое путешествие», «Идеалист», «Стриптизеры», «Жизнь по вызову», «Сны», «Мендельсон», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Денискины рассказы» и другие.

Что Моряк рассказывала о съемках в откровенных сценах

Лиза Моряк в сериале «Жизнь по вызову» исполнила роль Насти — эскортницы, затем администратора, а после и владелицы эскорт-агентства. В соцсетях артистка ответила на провокационные вопросы об интимных сценах.

«В фильме „Жизнь по вызову“ на самом деле Вадик вам залез в <…>?» — спросил поклонник.

Моряк посмеялась над вопросом и рассказала, что ее в этой сцене заменяла дублерша.

«А вот рука была Вадика», — добавила она.

Лиза Моряк на съемочной площадке сериала «Мендельсон» Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Что известно о личной жизни Моряк

Лиза Моряк в 2019 году стала встречаться с режиссером Сариком Андреасяном. Они познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда кинопродюсер был женат. Их роман начался уже после развода.

«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. Если бы не наше чувство юмора, пережить ситуацию было бы труднее. При этом ни о какой близости речи не было. Честно говоря, для обоих это был большой риск: я боялась, что ничего не получится, зачем рушить то, что уже прекрасно, и боялась, что могу его потерять, если ничего не выйдет. А о нем даже писать не буду, он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне», — объяснила актриса.

В 2022 году пара сыграла свадьбу. В 2023 году у них родилась дочь Элизабет, в 2025 году — дочь Шарлиз.

Лиза Моряк рассказывала, что не видит ничего плохого в том, что ее муж часто дает ей главные роли в своих проектах. Андреасян утверждает, что снимает жену в своих проектах, потому что считает ее талантливой актрисой.

«Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса и лучше нее никто бы не сыграл», — отмечал он.

Продюсер Сарик Андреасян и его жена актриса Лиза Моряк с дочерью на премьере фильма «Простоквашино» Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чем сейчас занимается Моряк

Лиза Моряк в 30 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышли ленты «Жизнь по вызову. Фильм» и «Искусство соблазна». Также она снимается в картинах «Простоквашино», «Сказка о царе Султане», «Жизнь по вызову — 4» и «Искусство соблазна — 2».

Моряк не высказывалась о спецоперации и своей политической позиции. Однако 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, она сгенерировала совместную фотографию с российским лидером и опубликовала поздравление.

«Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, успехов и благополучия!» — пожелала актриса.

