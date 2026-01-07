Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 19:11

Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники

Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Козули — легендарные архангельские пряники в форме животных, которые на Севере России готовили к Рождеству. Их дарили близким как символ благополучия или вешали на елку в качестве украшений, превращая дерево в настоящее произведение искусства. Эти хрусткие темные пряники с кружевной белой росписью стали визитной карточкой северной кулинарии.

Самые вкусные и быстрые блюда для Рождества часто связаны со старинными традициями, и козули — яркое тому подтверждение. Секрет их насыщенного вкуса — в жженом сахаре и богатом букете пряностей: корице, гвоздике, имбире, кардамоне. Благодаря такому составу пряники хранятся больше года, сохраняя аромат и хруст.

Сахар (500 граммов) карамелизуют в кипятке (200 мл) до темно-коричневого цвета, добавляют масло (сливочное — 200 граммов) и специи (корица молотая — 2 чайные ложки, имбирь молотый — 1 чайная ложка, гвоздика молотая — половина чайной ложки, кардамон молотый — 1 чайная ложка, мускатный орех — половина чайной ложки, мед — 2 столовые ложки, сода — 1,5 чайной ложки, соль — половина чайной ложки).

После охлаждения вводят взбитые яйца (1 штука, желтки — 3 штуки) и муку (800 граммов), замешивают эластичную опару. Ее выдерживают в холодильнике примерно 24 часа для ферментации, затем раскатывают толщиной до 5 мм и вырезают фигурки животных формочками. Выпекают при 180–190 градусах 6–8 минут до темного цвета. Готовые пряники оставляют на сутки для вызревания, после чего расписывают белковой глазурью (белок яичный — 1 штука, сахарная пудра — 100–150 граммов, сок лимона — половина чайной ложки) традиционными узорами: точками, крестиками, волнистыми линиями.

Козули входят в перечень самых вкусных и быстрых блюд для Рождества, ведь активное время приготовления занимает всего час, а результат радует и детей, и взрослых. Эти пряники станут настоящим украшением праздничного стола и создадут атмосферу северного Рождества.

Ранее мы делились с вами рецептом супа, к которому вприкуску идеально подойдет пряник!

выпечка
праздники
Рождество
застолье
гости
десерты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
«Не мог собрать»: Патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца
Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился
Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию
«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года
Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине
НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше
США пообещали снять с Венесуэлы часть санкций
США начали «неограниченно долгую» продажу нефти Венесуэлы
Захарова колко пошутила об одном намеке Мерца Зеленскому
Четыре развода, песня о Путине, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Следователи назвали предварительные причины крушения вертолета под Пермью
«Деликатные последствия»: раскрыто, что будет после военной операции США
В Госдуме осадили США после «лихого рейда за нефтью» на «Маринере»
Во Франции попрощались с Брижит Бардо
Стало известно, как Британия помогла США захватить российский танкер
Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники
В МИД заявили о «слежке» за США после новостей о высадке военных на танкер
«Свое царство»: адмирал объяснил, почему США захватили танкер под флагом РФ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.