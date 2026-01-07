Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники

Козули — легендарные архангельские пряники в форме животных, которые на Севере России готовили к Рождеству. Их дарили близким как символ благополучия или вешали на елку в качестве украшений, превращая дерево в настоящее произведение искусства. Эти хрусткие темные пряники с кружевной белой росписью стали визитной карточкой северной кулинарии.

Самые вкусные и быстрые блюда для Рождества часто связаны со старинными традициями, и козули — яркое тому подтверждение. Секрет их насыщенного вкуса — в жженом сахаре и богатом букете пряностей: корице, гвоздике, имбире, кардамоне. Благодаря такому составу пряники хранятся больше года, сохраняя аромат и хруст.

Сахар (500 граммов) карамелизуют в кипятке (200 мл) до темно-коричневого цвета, добавляют масло (сливочное — 200 граммов) и специи (корица молотая — 2 чайные ложки, имбирь молотый — 1 чайная ложка, гвоздика молотая — половина чайной ложки, кардамон молотый — 1 чайная ложка, мускатный орех — половина чайной ложки, мед — 2 столовые ложки, сода — 1,5 чайной ложки, соль — половина чайной ложки).

После охлаждения вводят взбитые яйца (1 штука, желтки — 3 штуки) и муку (800 граммов), замешивают эластичную опару. Ее выдерживают в холодильнике примерно 24 часа для ферментации, затем раскатывают толщиной до 5 мм и вырезают фигурки животных формочками. Выпекают при 180–190 градусах 6–8 минут до темного цвета. Готовые пряники оставляют на сутки для вызревания, после чего расписывают белковой глазурью (белок яичный — 1 штука, сахарная пудра — 100–150 граммов, сок лимона — половина чайной ложки) традиционными узорами: точками, крестиками, волнистыми линиями.

Козули входят в перечень самых вкусных и быстрых блюд для Рождества, ведь активное время приготовления занимает всего час, а результат радует и детей, и взрослых. Эти пряники станут настоящим украшением праздничного стола и создадут атмосферу северного Рождества.

Ранее мы делились с вами рецептом супа, к которому вприкуску идеально подойдет пряник!