Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 00:30

Праздничный салат «Весна» с пекинской капустой: свежее дополнение к оливье и крабовому на стол в честь 8 Марта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Весна» — это яркое, свежее и невероятно вкусное блюдо, которое станет идеальным дополнением к традиционным оливье и крабовому салату на праздничном столе в честь 8 Марта.

Его слоеная структура с нежной курицей, пикантным маринованным луком, сладкой кукурузой и хрустящей пекинской капустой, увенчанных сырной шапкой, создает настоящую весеннюю симфонию вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 красная луковица, 1 банка консервированной кукурузы, 200 г пекинской капусты, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец, уксус 9% для маринования лука.

Как приготовить

Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте смесью воды и уксуса (1:1) с щепоткой сахара и соли на 15–20 минут. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Сыр натрите на мелкой терке. На плоское блюдо выкладывайте слои, каждый промазывая майонезом и слегка присаливая: курица, маринованный лук (отжав от маринада), кукуруза, пекинская капуста. Верхний слой щедро посыпьте тертым сыром. Украсьте половинками помидоров черри и веточками зелени.

Ранее стало известно, как приготовить быструю закуску для посиделок с подружками из сыра и слоеного теста.

Проверено редакцией
Читайте также
«Подружка» на столе — и все девочки в восторге: такой нежный и сытный салат идеален под бокал шампанского
Общество
«Подружка» на столе — и все девочки в восторге: такой нежный и сытный салат идеален под бокал шампанского
Крабовый больше не делаю. Готовлю салат «Аленка»: нежный, сочный и очень вкусный — рецепт для 8 Марта
Общество
Крабовый больше не делаю. Готовлю салат «Аленка»: нежный, сочный и очень вкусный — рецепт для 8 Марта
Салат «Ромашки» для праздничного стола на 8 Марта: весенний, яркий и легко готовится
Общество
Салат «Ромашки» для праздничного стола на 8 Марта: весенний, яркий и легко готовится
Салат «Подсолнух»: займет главное место на праздничном столе наравне с оливье, крабовым и шубой
Общество
Салат «Подсолнух»: займет главное место на праздничном столе наравне с оливье, крабовым и шубой
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит стол на 8 Марта своим ярким видом и вкусом
Общество
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит стол на 8 Марта своим ярким видом и вкусом
салаты
рецепты
застолье
8 марта
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В результате атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали 10 человек
Экстремисты в Нигерии перебили прихожан Русской православной церкви
Пахота в ДНР обернулась взрывом для мирного жителя
Трамп высказался о возможной помощи Ирану со стороны России
Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек
Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву
В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
Иран пригрозил убить Трампа
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Глава РФПИ заявил, что в мире начался ценовой шок
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл третий матч подряд в НХЛ
Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин
Мастерство и потрясающая внешность: фото самых красивых спортсменок РФ
Чиновник из Кисловодска временно сменил кабинет на камеру в СИЗО
Стало известно о закрытии краснодарского аэропорта
«Хезболла» ударила дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
Рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем в Ленобласти
Россиянка обошла 16 стран в конкурсе красоты и забрала титул «Мисс БРИКС»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.