Праздничный салат «Весна» с пекинской капустой: свежее дополнение к оливье и крабовому на стол в честь 8 Марта

Праздничный салат «Весна» с пекинской капустой: свежее дополнение к оливье и крабовому на стол в честь 8 Марта

Салат «Весна» — это яркое, свежее и невероятно вкусное блюдо, которое станет идеальным дополнением к традиционным оливье и крабовому салату на праздничном столе в честь 8 Марта.

Его слоеная структура с нежной курицей, пикантным маринованным луком, сладкой кукурузой и хрустящей пекинской капустой, увенчанных сырной шапкой, создает настоящую весеннюю симфонию вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 красная луковица, 1 банка консервированной кукурузы, 200 г пекинской капусты, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец, уксус 9% для маринования лука.

Как приготовить

Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте смесью воды и уксуса (1:1) с щепоткой сахара и соли на 15–20 минут. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Сыр натрите на мелкой терке. На плоское блюдо выкладывайте слои, каждый промазывая майонезом и слегка присаливая: курица, маринованный лук (отжав от маринада), кукуруза, пекинская капуста. Верхний слой щедро посыпьте тертым сыром. Украсьте половинками помидоров черри и веточками зелени.

Ранее стало известно, как приготовить быструю закуску для посиделок с подружками из сыра и слоеного теста.