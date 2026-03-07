Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 09:31

Салат «Подсолнух»: займет главное место на праздничном столе наравне с оливье, крабовым и шубой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат «Подсолнух» — это эффектное и яркое блюдо, которое займет главное место на праздничном столе, особенно на 8 Марта, наравне с оливье, крабовым и шубой. Его оформление с хрустящими лепестками из чипсов и черной серединкой из маслин создает настоящий солнечный цветок.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 вареные картофелины, 4 вареных яйца, 3-4 соленых огурца, майонез, соль, перец, 1 банка маслин без косточек, 1 упаковка крупных чипсов.

Рецепт: курицу нарежьте мелкими кубиками. Картофель натрите на крупной терке. Яйца очистите, отделите белки от желтков, белки натрите на крупной терке, желтки — на мелкой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. На большое плоское блюдо выкладывайте слои, каждый промазывая майонезом и слегка присаливая: первый слой — курица, второй — соленые огурцы, третий — картофель, четвертый — тертые белки. Верхний слой — равномерно распределите тертые желтки. Из маслин выложите по центру кружок, формируя серединку подсолнуха. По самому краю салата плотно вставьте чипсы острым концом вниз, слегка под углом, чтобы они образовали лепестки вокруг всего «цветка».

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красное море» с крабовыми палочками.

салаты
рецепты
8 марта
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
