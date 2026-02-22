Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026

«Красное море» с крабовыми палочками — классика любого праздника: к нему даже яйца не нужно варить

Фото: D-NEWS.ru
«Красное море» с крабовыми палочками — классика любого праздничного стола. Это салат, к которому не нужно даже яйца варить! Он неизменно вызывает восторг и съедается первым.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 крупных помидора (мясистых, без лишней жидкости), 1 большой сладкий болгарский перец, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез, соль, черный перец.

Рецепт: крабовые разберите на тонкие волокна. Помидоры и перец нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок выдавите через пресс и смешайте с майонезом. В глубокой миске соедините крабовые палочки, помидоры, перец и сыр. Заправьте чесночным майонезом, перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец. Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут. Подавайте, украсив зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Неженка». До чего же простой: крабовые палочки, яйца, огурец и сыр нарезали и сложили слоями.

Проверено редакцией
