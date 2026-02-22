Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:03

Фото «просящего милостыню» Зеленского украсили улицы Будапешта

Рекламные билборды с просящим деньги Зеленским появились на улицах Будапешта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Будапеште появились билборды с изображением президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости. На них рекламируется петиция против выделения Киеву средств из бюджета Европейского союза за счет венгерских налогоплательщиков.

На плакатах Зеленский предстал с протянутой рукой, а позади него позируют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. Центр плаката дополнил красный знак «Стоп».

Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить! — гласит надпись.

Ранее венгерский политолог Аттила Харгитаи выразил мнение, что дополнительное давление на украинскую энергетику отразится на домохозяйствах, и в таких условиях часть населения может эмигрировать. Так он отреагировал на новость о том, что Венгрия и Словакия собираются прекратить поставки электричества на Украину.

До этого стало известно, что Венгрия может препятствовать получению Украиной нового кредита на $8,1 млрд (622 млрд рублей). Известно, что 20 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против выделения Киеву €90 млрд (8 трлн рублей). Причиной такого решения стало блокирвока транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Венгрия
Владимир Зеленский
билборды
Урсула фон дер Ляйен
