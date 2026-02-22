Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией Политолог Харгитаи: давление на энергетику усилит отток населения с Украины

Дополнительное давление на украинскую энергетику отразится на домохозяйствах, и в таких условиях часть населения может эмигрировать, сообщил РИА Новости венгерский политолог Аттила Харгитаи. Так он отреагировал на новость о том, что Венгрия и Словакия собираются прекратить поставки электричества на Украину.

Энергетическая система Украины и так работает на пределе, и любое дополнительное давление неизбежно ударит по домохозяйствам. В такой ситуации часть населения может просто начать искать возможности уехать, потому что без топлива и электричества нормальная жизнь становится невозможной, — пояснил политолог.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с резким заявлением в адрес Будапешта и Братиславы, назвав провокацией их намерение прекратить поставки электроэнергии в ответ на остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Киеве призвали соседние страны к конструктивному диалогу и обвинили их во враждебности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину. Страна уже прекратила поставки дизеля Киеву и заблокировала выделение кредита от ЕС на сумму €90 млрд.